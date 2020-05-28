عاجل.. القوات المسلحة: البرهان وطاقمه بخير وصحة جيدة

الخميس 28 مايو 2020 قالت القوات المسلحة، إن رئيس مجلس السيادة الإنتقالى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وطاقمه بخير وصحة جيدة ويزاول مهامه بصورة اعتيادية.

Advertisements ونفت القوات المسلحة السودانية، فى تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك "فيسبوك"، إنه لا أساس من الصحة لما يتردد فى وسائل التواصل الاجتماعي. وكان رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، وأعضاء وأمين عام المجلس، نعوا السفيرة المهندسة نجوى عباس قدح الدم المستشارة بمجلس السيادة، التى توفيت أمس.

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