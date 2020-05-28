كورونا تهدد الموسم الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ظلت قطاعات المنتجين بمناطق الزراعة المطرية تشكو مر الشكوى من واقع التحديات التي تخطت مرحلة الازمة الي الدخول في حسابات الخسارة من أوسع الأبواب وطوال الثلاثين عام الماضية بسبب تجاهل كل الحكومات للزراعة وتطويرها وتعطيل عجلة الانتاج المثمر ذو الفائدة للبلاد فكانت التخبطات تلو التخبطات بداءا باستخراج البترول الذي ذهب مع انفصال الجنوب وفقدت البلاد الكثير من النقد الاجنبي بسبب سياسات البنك المركزي عديمة الجدوى لتدخل البلاد في دوامة طويلة من التنازع رفع الدعم لمعالجة ازمات كانت خارج التوقعات وكل هذا في ظل الاغفال عن تطوير الزراعة في وطن يعلم أهله خصوبة أرضه وطمع الجيران فيها..

الجاز في خطر

التجهيزات للموسم الزراعي لهذا العام بدأت بصورة جيدة من خلال تشكيل لجان انجاح الموسم الزراعي والبدء في توزيع المواد البترولية للمزارعين بالقضارف حيث كشف عضو لجنة توزيع المواد البترولية المزارع احمد عبدالرحيم العوض في حديثه لـ(السوداني) عن توزيع عشرة الف وتسعمائة اثنان وخمسون برميل جازولين حتي هذا الاسبوع لمحطات الخدمة لتسليمها للمزارعين في المناطق التي لا يوجد بها طرق معبدة تواجه مشاكل الحركة عند تساقط الامطار وقال العوض ان التوزيع للكميات البترولية حسب المتاح مشيرا الى ان الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الطاقة والتعدين خصصت اربعمائة الف برميل لولاية القضارف لم يصل منها حتي الان غير عشرة الف وتسعمائة اثنان وخمسون الف برميل فقط في المرحلة الاولي والتي تحتاج لمائة وخمسة عشر الف برميل وأضاف (الموقف يدعو للشفقة) ، وأشار العوض الى ان جملة المساحات المستهدفة بالزراعة هذا العام تبلغ سبعة مليون وسبعمائة الف فدان وان التوزيع يتم لمراحل الزراعة التحضير والزراعة والحصاد محذرا من خطورة الاوضاع علي نجاح الموسم الزراعي في ظل توقعات الارصاد بهطول الامطار في الخامس عشر من شهر يونيو القادم مما يعني انقطاع المناطق الزراعية تماما واستحالة وصول المواد البترولية اذا لم توفرها الدولة خلال الايام القادمة .

الكرونا تهدد

وبذات المخاطر تمثل قرارات اللجنة العليا للطؤاري الصحية لجائحة كورونا عراقيل واضحة لحركة التجهيز للزراعة حيث قال المزارع معاوية محمد زين لـ(السوداني) ان اغلاق المحليات واعلان حظر التجوال يحتاج لمراجعة في ولاية القضارف وكل الولايات الزراعية بالسودان خاصة وان ايصال المواد البترولية للمشاريع الزراعية يحتاج لعمالة غير متوفرة الان بسبب اغلاق الاسواق المحلية وان استمرار اغلاق المعابر مع الجارة اثيوبيا سيخلق انعدام كبير للعمالة خاصة وان العمالة الاثيوبية تمثل ما نسبته 85% من العمالة الزراعية بالمشاريع الزراعية مما يمثل خطرا كبيرا على نجاح زراعة محصول السمسم هذا الموسم ، وذهب المزارع احمد العوض الى تحذيره بمخاطر جائحة الكرونا على استعدادات المزارعين وقال (الان المنطقة الصناعية شبه مغلقة والشركات الزراعية مغلقة وهنالك اليات زراعية بالميناء لم يتم تخليصها بسبب كورونا) وحذر المزارعون من فشل الموسم الزراعي بسبب جائحة كرونا مبدين تخوفهم من مجاعة (سنة ستة) علي حد تعبيرهم ما لم تلتفت الدولة لهذه المخاطر وتسعي لوضع المعالجات العاجلة لها.