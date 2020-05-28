غرفة المواد الغذائية تطالب بفتح المصارف

الخليج 365 :

طالبت غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية بفتح المصارف خاصة للتوريد النقدي في وقت رهنت فيه استمرار مبادرة (من المنتج للمستهلك) بمعالجة جملة من الاشكالات التي تعترض عملية الانتاج.

وقال رئيس غرفة المواد الغذائية كمبال علي كمبال ل (السوداني) إن استمراريه مبادرة (من المنتج) للمستهلك تتطلب معالجات كثيرة خاصة في التشغيل والانتاج في ظل استمرار الحظر الذي وصفه بغير المجدي إضافة إلى تكلفته الباهظة خاصه فيما يخص العمالة وترحيلها وتوفير الوجبات.

ولفت كمبال إلى أن هنالك الكثير من العمال يرفضون العمل في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا والحظر، مؤكدا عدم توفر الجازولين للمصانع بغرض التشغيل إلى جانب جازولين العربات الخاصة بالتوزيع و البنزين للاداريين والمشرفين والمناديب.

وشدد على أهمية توفير الكهرباء للمصانع وفتح الورش لعمل الصيانه والاسبيرات مشيرا إلى معاناتهم الكبيرة فى حال حدوث الاعطال

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شركة المواصلات ترحل 41 ألف طبيب خلال فترة الحظر

الخرطوم : السوداني

كشفت شركة المواصلات العامة المحدودة بولاية الخرطوم عن ترحيل (41.524) للاطباء والكوادر الصحية والعاملين في القطاع خلال الاسبوع الماضي بعدد (98) بصا ، مشيرة الى انه تم توقيف (27) بصا وسحب تصاريح مرورها بعدد من الارتكازات الامر الذي شكل تهديدا لاستقرار عمليات الترحيل ، بالاضافة الى منع العربات الادارية من المرور رغم وجود تصاريح لها ، مؤكدة أن مراكز غسيل الكلى شهدت استقرارا في عمليات ترحيل المرضى والعاملين .

وكشفت الشركة في تقريرها حول (التشغيل اثناء فترة الحظر) في الفترة من 18 ابريل اليي 25 مايو الجاري ، عن انخفاص عدد المرحلين في الاسبوع الخامس للحظر الى (41.524) شخص مقارنة بـ(49.608) في الاسبوع الثاني .

واشار التقرير الذي تحصلت عليه (السوداني) الى أن عدد المرحلين بمدينة الخرطوم في الاسبوع الخامس بلغ (16.430) شخص في (19) مستشفى بعدد (27) بصا، وترحيل (14.550)شخص بمدينة ام درمان من (20) مستشفى بعدد (31) بصا ، بالاضافة الى ترحيل (8,244) شخص بمدينة بحري من (10) مستشفيات ، وترحيل (2.300) شخص من (34) مركز غسيل كلى بعدد(21) بصا .

وطالبت الشركة بتوحيد انظمة العمل بالمستشفيات وضروة تعقيم البصات بصورة دورية وتوفير لوازم الحماية الشخصية للسائقين حفاظا على صحة الجميع ، داعية الى منح العاملين بالشركة مكافآت مالية تتناسب مع حجم المجهود وتتناسب مع اهمية العمل الذي يقومون به اسوة بزملائهم العاملين بالمستشفيات من التخصصات غير الطبية ، مؤكدة اهمية توفير الوقود باستمرار ، فضلا عن مبالغ مالية لصيانة البصات وتوفير قطع الغيار ونثريات المصنعيات لصيانة الاسطول تحسبا لعودة تشغيل المواصلات العامة بعد انتهاء فترة الحظر .

التقرير اشار الى أن الاسبوع الماضي تم استخدام وقود احتياطي من محطة رئاسة الشركة (5.000) جالون سيتم رفع مطالبة مالية الي اللجنة العليا للتصديق والتوجيه بالسداد ، بالاضافة الى استلام فاتورة بقيمة الوقود المستخدم الاسبوع الماضي (10.000) جالون سيتم رفعها للجنة العليا للتكرم بالتصديق والتوجيه بالسداد .

ونبه التقرير الى ان عدد المرحلين في الاسبوع الاول من الحظر بلغ (32.923) شخص بعدد (72) بصا ، وفي الاسبوع الثاني (49.608) شخص بعدد (89) بصا ،فيما بلغ عدد المرحلين في الاسبوع الثالث (32.800) شخص بعدد(89) بصا ، وبلغ عدد المرحلين في الاسبوع الرابع (42.115) شخص بعدد (98) بصا .

واشار الى أن الاسبوع الثالث شهد انخفاضا في عدد المرحلين بنسبة (45%) بسبب انقطاع الوقود في الفترة من 3-8 مايو بسبب تأخر سداد قيمة الوقود ، وتغيير نظام العمل بعدد من المستشفيات ، بالاضافة الى انخفاض عدد الموادر العاملة من الاطباء والممرضين ، بجانب توقف البصات في عدد من الارتكازات وصعوبة مرورها .