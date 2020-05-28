قائد الحرس الثوري الإيراني: لن نركع أمام أي عدو ولن نتنازل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، إن بلاده لديها إرادة صلبة ولن تركع أمام أي عدو ولن تتنازل.

وأضاف خلال مشاركته في مراسم إلحاق 112 زورقا قاذفا للصواريخ بأسطول المدافعين عن أمن الخليج في ميناء بندر عباس (جنوب إيران)، أن “الدفاع منطقنا في الحرب ولكن الدفاع ليس بمعنى الموقف الضعيف أمام العدو”،وفقا لما نقتله وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وتابع: “الجمهورية الإسلامية صاحبة إرادة صلبة، فلن نركع ولن ننسحب أمام أي عدو، فطبيعة مهمتنا التقدم، والدفاع منطقنا في الحرب، ولكن الدفاع لا يعني الموقف الضعيف أمام العدو، وعملياتنا وتكتيكنا هجومي وقد أثبتنا ذلك في الميدان”.

وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى أن “هذه الإرادة مصحوبة بالحكمة في معادلة منسجمة وضمن مبادئ سامية، وهذه الإرادة والحكمة هي التي تبلور قوتنا، ففي الظروف الراهنة وفضلا عن إنتاج القوة، فإننا نشهد ولادة للقوة أي أن أجيال جديدة ولدت على صعيد القوة الدفاعية”.

وقال إن “ما نشاهده اليوم، تم إنجازه في أجواء الحظر، حيث تمكنا من تحطيم الحظر من خلال تصميم وتصنيع الأنظمة بقدراتنا المحلية”.

وأضاف: “إن جانبا هاما وخطيرا من القوة القتالية البحرية يبقى خفيا، وسيرى أعداؤنا هذه القوة في يوم، إذا أرادوا تنفيذ نواياهم وأطماعهم تجاه هذا الوطن”.