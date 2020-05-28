رسالة عاجلة من السيسي إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

الخليج 365:

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة عاجلة إلى الشعب المصري بشأن فيروس كورونا المستجد وتعامل الدولة معه.

كتب السيسي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” اليوم الخميس: “نقف معَا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات”.

وأضاف: “وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز”.

وتابع: “وإنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها. حفظ الله مصر والمصريين. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.