قطر: حصارنا مفروض تحت ذرائع زائفة دون اكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبرت قطر أن الحصار المفروض عليها يهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك القانون الدولي، وأن ذرائع هذا الحصار لا تكترث إلى نتائجه الوخيمة على المنطقة.

وقالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في كلمة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً افتراضياً حول “حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة”، إن هذه العقوبات تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت السفيرة في بيانها بأن مجلس الأمن شدد على أهمية منع النزاعات، في إطار التزامه بالعمل الجماعي والعمل على تجنيب الناس المعاناة الناتجة عن النزاعات، ومن أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين، بحسب صحيفة “الشرق”.

وأعربت السفيرة عن بالغ أسفها من أن هذه التوجهات لم تتم مراعاتها في عدة حالات، “حيث سيدخل الحصار الجائر وغير القانوني ضد دولة قطر عامه الرابع في 5 يونيو/حزيران المقبل”.

وشددت السفيرة على أن هذا الحصار “مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية” لا يكترث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية أزمات ونزاعات عديدة تتسبب بكمّ هائل من المعاناة، على حد تعبيرها.

وأضافت أنه “عوضا عن السعي للمساهمة في حل وتسوية تلك الأزمات وأسبابها الجذرية، اختارت دول الحصار مسارا ينتهك أحكام القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي”.