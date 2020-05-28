أصحاب الصيدليات يعلنون الدخول في إضراب شامل إعتباراً من السبت

اعلنت اللجنة التسيرية لأصحاب الصيدليات الدخول في إضراب شامل عن العمل اعتباراً طمن السبت المقبل الموافق 30/5 حتى1/6/2020 ، لإنعدام الدواء الذي قالت إنه وصل حد الكارثة الصحية وأكدت اضطرارها للتوقف برغم هشاشة الواقع الصحي مؤكدة خلو الأرفف من الدواء بسبب توقف الشركات المستوردة والمصانع المحلية و التضارب في التسعيرة .
و قالت اللجنة إن المواطن يبحث عن الدواء ولا يجده و بررت الخطوة بأن تعمل الدولة على دعم الدواء وتوفيره دون تنصل من مسؤوليتها المباشرة عن ذلك .
وتأسفت اللجنة في بيان لها أن يصل الحال الى إتخاذ هذا القرار ، مشيرة لسعيها منذ فترة لتحسين واقع انعدام الدواء وتخفيض سعره وتحسين بيئة عملنا بالتواصل مع الجهات ذات الصلة ولكن لم تجد د آذان صاغية لتحقيق ذلك.
وبحسب صحيفة المجهر السياسي ، اشارت الى ان أصحاب الصيدليات رأس الرمح في ثورة ديسمبر سعياً لحياة كريمة يعيشها المواطن تتوفر فيها خدمات صحية متكامله.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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