وزيرا المالية والعدل يحيطان لجاناً بالكونغرس بالتطورات في السودان

قدم وزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي والعدل د. نصر الدين عبد الباري مداخلات عبر الفيديو كونفرنس في جلسة إحاطة مغلقة حول الأوضاع في السودان لبعض لجان الكونجرس الأمريكي استضافها المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي بمدينة واشنطن.

وشرح الوزيران التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في سبتمبر 2019م، وركزت مداخلة وزير العدل على الإصلاح القانوني وفي مجال حقوق الإنسان، وجهود تحقيق السلام وتفكيك النظام البائد، وضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما قام به السودان من جهود لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية للإزالة من القائمة كالتفاوض للتوصل إلى تسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضد السودان.

Advertisements

ومن جانبه، تحدث وزير المالية عن الإصلاحات والخطط الاقتصادية، ونوَّه إلى أثر وجود السودان في قائمة الإرهاب على الاقتصاد وتمويل المانحين.

وبحسب صحيفة الصيحة، أكد البدوي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية وتصب في مصلحة استقرار السودان سيعرقلها وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب.

واستمعت الجلسة كذلك لمداخلات من ثلاثة خبراء في شؤون السودان وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها العلاقات بين المدنيين والعسكريين، وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ودور الجهات الفاعلة الإقليمية في السودان. وأمنت الجلسة على أهمية دعم حكومة الفترة الانتقالية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)