ضبط كميات كبيرة من البنقو في الحدود الإثيوبية

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأزرق بحاضرتها الدمازين بقيادة النقيب شرطة محمد ميرغني محمد السيد (دابو) من القبض على مخدرات (حشيش بنقو) يقدر بأكثر من عشرة قنطار بنقو تقدر قيمتها المالية بخمسة مليار جنيه سوداني بمنطقتي أب قصاف والحمرة بالقرب من (الكدالو) داخل الحدود السودانية قادما من الأراضى الإثيوبية بواسطة تاجربن من تجار المخدرات تم ضبطهما بواسطة تيم من شرطة مكافحة المخدرات بقيادة النقيب محمد ميرغني والملازم أول شرطة محمد يوسف وعدد من ضباط صف وجنود وحدة مكافحة المخدرات بالنيل الازرق ضم المساعد يحي ابكر والرقيب اول حيين النور حسن والرقيب بدر الدين سعد خميس والعريف مصعب سعد عبد الله (أب لفو) والعريف الفاتح طه يس والعريف عثمان عبد الله إبراهيم والعريف متوكل التوم كرسي قيلا والعريف محمد يعقوب إسماعيل ووكيل عريف خالد موسى ووكيل عريف متوكل يعقوب جبريل والجنود عجبان محمد خليفة ومهند احمد جمعة ودفع الله البشير جادين وابراهيم قسم الله علي وبكري صلاح الدين الشيخ وأبو مدين عبد الله.

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ونجح التيم في الوصول للمخدرات والقبض على التاجرين بعد ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بالولاية إستغلال تجار المخدرات لظروف حظر التجوال بسبب جائحة كورونا والحظر الصحي المفروض على مواطني الولاية في تهريب المخدرات للسودان وتحرك تيم المكافحة بإتجاه الحدود الإثيوبية منذ ليلة العيد ومشط المنطقة الحدودية وقام بعمل كمين لمهربي المخدرات الذين لاذوا بالفرار وإحتموا ببعض المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها في فصل الخريف إلي أن تم القبض عليهم بالقرب من حدود الروصيرص.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، أشاد اللواء شرطة حقوقي الوليد احمد المدني مدير شرطة ولاية النيل الأزرق بشرطة مكافحة المخدرات بالولاية والمجهود الكبير الذي تقوم به في محاربة المخدرات التي تعد من أكبر المهددات الأمنية للوطن إذ تستهدف شبابه وقال بأن ما قامت به شرطة مكافحة المخدرات إنجاز كبير تستحق عليه الإشادة والتقدير، مؤكدا حرص شرطة الولاية القيام بواجباتها على اكمل وجه في محاربة المخدرات والتهربب وتجارة البشر التي تعتبر من المهددات الأمنية والإقتصادية، وحيا جهود شرطة مكافحة المخدرات بالولاية ودورها الرائد في حماية شباب السودان من كل المهددات التي تستهدفهم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)