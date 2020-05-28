صورة حديثة للفريق أول “عبد الفتاح البرهان” تلفت الانتباه بمواقع التواصل

أثارت صورة حديثة للفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” رئيس مجلس السيادة السوداني الإنتقالي يوم الخميس، إنتباه وتعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبحسب ما نفلت “أخبار الخليج 365” عن تقارير صحفية كشفت أن البرهان يقضي عطلة عيد الفطر المبارك في قريته “قندتو” شمالي الخرطوم.

وظهر “البرهان” في الصورة التي تبدو حديثة، وهو بالجلابية والطاقية، معبراً عن حياة عامة الشعب السوداني دون أن يشذ عنهم.

وعلق البعض على الصورة بأنها ترمز لابن البلد الأصيل البسيط، ومن صلب هذا الشعب النبيل، دون تعالي أو تغريب.

وينتمي “البرهان” إلى أسرة دينية، ويُعد الابنَ الثالث من بين سبعة أولاد وبنتين أنجبهم البرهان عبد الرحمن البرهان من زوجته صفية الصديق، التي تعود جذورها إلى الشيخ علي الحفيان، وهو أحد الرجال الذين يُعتقد بصلاحهم في السودان، وبُنيت على قبره قبة بعد وفاته، ظلت كمزار للمحبين والمريدين، كما هى حال كثير من القباب في السودان. ولجده عبد الرحمن البرهان أيضاً قبة على قبره بعد دفنه في مدينة العيدج بمنطقة شرق الجزيرة وسط السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)