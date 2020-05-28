التاريخ: 28-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements قال العميد دكتور الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بحسب صحيفة اليوم التالي إن رئيس مجلس السيادة وطاقمه بخير وصحة جيدة، وأن سيادته يقضي العيد وسط أهله بقرية قندتو، وسيزاول عمله بعد نهاية عطلة العيد، ولا أساس من الصحة لما يتردد في الوسائط. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الإعلامي لرئيس السيادى: البرهان بخير وصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.