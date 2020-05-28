شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقدم متظاهرون بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان السودانية، ظهر اليوم الخميس بحرق مباني المحلية ومنزل المدير التنفيذي للمحلية.

ويقول شهود عيان ان سبب الاحتجاجات متعلقة بأزمة الوقود بالمدينة.

ونشرت صوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من الاحتجاجات في مدينة بابنوسة تظهر تصاعد ألسنة النيران وسحباً من الدخان نتيجة الحريق. المادة السابقة طائرة إسرائيلية تهبط في مطار الخرطوم لإنقاذ نجوى قدح الدم…. المقالة القادمة الشيخ محمد أحمد حسن .. الداعية الذي جذب الأسماع وكسب قلوب الناس

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور: إحراق منزل المدير التنفيذي ومبنى محلية بابنوسة في مظاهرات عارمة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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