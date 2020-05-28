طائرة إسرائيلية تهبط في مطار الخرطوم لإنقاذ نجوى قدح الدم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف موقع (نيوز إسرائيل 13)، أن عملية الطائرة التي هبطت في مطار الخرطوم مؤخراً، هدفت لإنقاذ مهندسة العلاقات السودانية- الإسرائيلية نجوى قدح الدم.

وقال الموقع “بيوم الأحد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه تحدث إلى الزعيم السوداني عبد الفتاح البرهان وتمنى له عيد فطر سعيد وتناول أثناء المحادثة تقوية وتطوير العلاقات السودانية الإسرائيلية”.

وأضاف بأن المحادثة بين نتنياهو والقائد السوداني تناولت بالتأكيد موضوعاً آخر يتعلق بالحالة الصحية للدبلوماسية نجوى قدح الدم، فقبل أيام قليلة أصيبت بفايروس (كورونا) وتدهورت حالتها الصحية، وحاولت مصادر أجنبية في إسرائيل القيام بإنقاذها، وأوضح الموقع أنها دبلوماسية عظيمة تمت من خلالها صناعة العلاقات السودانية الإسرائيلية.

وقال اتروني نيك كيوف مان الذي عمل مع قدح الدم خلال تبادل الرسائل الأولى ما بين نتنياهو والبرهان “إن قدح الدم دبلوماسية عظيمة نجحت في خلق العلاقات السودانية الإسرائيلية”.

وذكر الموقع أن قدح الدم هي المستشارة السياسية للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ومقربة من القائد السوداني.

وقبل (6) أشهر مضت بدأت قدح الدم تحركاتها السرية التي أفضت الى الاجتماع بين البرهان ونتنياهو في فبراير بمدينة عنتيبي في أوغندا.

وقال الموقع إن الطائرة التي هبطت بمطار الخرطوم كانت تحمل فريقاً طبياً ومعدات لعلاج (كورونا) وأدوية، إضافة إلى مسؤول إسرائيلي رفيع يتعامل مع السودان، وفي البداية حاولوا الطيران عبر الضفه الغربية من أجل معالجتها في إسرائيل إلا ان تدهور حالتها الصحية حال دون ذلك، واليوم بعد (24) ساعة من عودة الطائره لإسرائيل كانت الأخبار الصعبه التي جاءت إلى أورشليم بأن فيروس الكورونا قد قضى على مهندسة العلاقات السودانية الإسرائيلية.

وكان الموقع ذكر أنه صباح الاثنين أقلعت طائرة صغيرة من مطار بن غوريون وكانت وجهتها العاصمة السودانية.