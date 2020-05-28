رئيس تجار القطاعي بأم درمان : إستمرار الحظر يفقد التجار محلاتهم التجارية

الخليج 365 :

كشف رئيس تجار القطاعي بسوق ام درمان أحمد النو عن مطالبات أصحاب الملك للتجار بدفع ايجار المحلات التجارية ، قال ل (السوداني) إن استمرار الحظر قد يفقد التجار محلاتهم التجارية بسبب عجزهم في السداد للملاك ، مشيرا إلي أن نفاد السيولة بأيدي التجار وبالتالي قد يحدث عجز في السداد ولا يستطيع التاجر دفع ما عليه من ديون ، لافتا الي أن معظم البضائع موسمية ولا يستطيع التجار تسويقها ، و قال إن التجار أصيبوا ضربة قاضية قد تفقدهم الكثير ، مشيرا إلى أن الاسواق تشهد بطئا في الحراك التجاري ، وكشف عن سعيهم للجلوس مع الطرفين الملاك والتجار لعمل تسوية تفاديا لحدوث ضرر للطرفين .