بمليار فنجان.. الألمان يقاومون أزمة كورونا بالقهوة .!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ازداد معدل استهلاك القهوة في ألمانيا في ظل أزمة كورونا رغم إغلاق المقاهي والمطاعم. وأعلن الاتحاد الألماني للقهوة، اليوم الأربعاء، أن استهلاك القهوة في البلاد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين زاد بنحو 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وأوضح الاتحاد أنه في الوقت الذي تراجع فيه استهلاك القهوة في المقاهي والمطاعم بنسبة 76%، ازداد الاستهلاك في المنازل بنسبة 20%، حسب الوكالة الألمانية. وقال هولجر برايبيش، الرئيس التنفيذي للاتحاد، إنه يجوز “تصنيف القهوة بأنها مقاومة للأزمة، خاصة بعد زيادة استخدام ماكينات القهوة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10%. وكان معدل استهلاك القهوة في ألمانيا في عام 2019 بلغ 166 لترا لكل شخص، بزيادة لترين مقارنة بعام 2018، وبحسب الاتحاد، يعادل هذا زيادة بمقدار نحو مليار فنجان.

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