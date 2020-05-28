اتهامات لحميدتي بالكذب والجهل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد حديث الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) لفضائية سودانية 24 الذى تم بثه فى العيد ، بعد هذا الكلام ثارت تعليقات كثيرة ، ومابين منتقد للرجل ومعجب بجرأته تباينت التعليقات والردود ، لكننا نتوقف فى هذه المساحة مع الرد الذى يمكن وصفه بإنه الاشد والاكثر قسوة بل يمكننا القول انه رد نارى على الرجل وهو بخصوص الجزئية المتعلقة بالحديث عن تحرك دبابات مجهزة بالذخيرة لفض الاعتصام فى يوم 11 أبريل ، وقول الفريق حميدتى لولا تصدى الدعم السريع لها لحولت ساحة الاعتصام بمن فيها الى رماد .

الرد النارى صادر عن قائد سلاح المدرعات فى تلك الفترة اللواء نصر الدين عبد الفتاح الذى افتتح قوله بان حديث الاخ عضو المجلس السيادي عار من الصحة تماما ، واضاف يقول : سلاح المدرعات لم يحدث في تاريخه ان وجه بندقيته في وجه المواطنين.

وعن قول الفريق حميدتى انه لولا تحرك الدعم السريع وارساله 78 عربة تصدت لهذه الدبابات ومنعتها من الوصول الى وجهتها لتحولت ساحة الاعتصام بمن فيها الى رماد

عن هذا الكلام يقول اللواء نصر الدين

اقول بكل ثقة ومن خلال مسئوليتي في تلك الفترة ان هذا الكلام عار من الصحة ولا اساس له من الحقيقة ابدا ، هذا اولا ، وثانيا فى حالة تحريك أى دبابة أو مدرعة هناك أورنيك تحركات يصدر من إدارة العمليات الحربية بمعلومية كل الجهات المعنية من استخبارات إلى شرطة عسكرية وقادة المناطق العسكرية التى تمر بها تلك المدرعات وذلك قبل ايام من بدءالتحريك لتحديد الازمنة وتأمين المسارات اللازمة لها ، كذلك يحوى الاورنيك الغرض من التحرك والطريق الذى تسلكه القوة والمحطة المتجهة إليها ، وقائد القوة المتحركة ، وعدد الأفراد وتسليحهم وغيرها، والقضية مش عربات وبنزين وحشو بارود بالجنود.. الجيش السوداني جيش عريق ولديه لوائح ونظم موروثة من الجيش البريطاني ولديه دقة وانضباط ومهنية عالية يستحق ان يضرب بها المثل ، ولكل سوداني ان يفخر بها وهي ما تؤهله ليكون المثال الابرز في الاقليم وربما بين جيوش القارة والعالم ، والسؤال الهام كيف تحركت هذه الدبابات ولم يرها الناس في الشارع؟!

اما ثالثا وهذا هو الاهم فانى وباعتبارى ضابط دروع لاكثر من ثلاثين عاما وشاركت في جبهات القتال وقضيت فيها سنى شبابي بين المعارك والدراسات الاكاديمية والعسكرية والدورات التدريبية المتخصصة ، والتحقت بالقوات المسلحة ووزير الدفاع وقتها الفريق عبد الماجد حامد خليل ، يعني راضع لبن العسكرية ومتخصص فيها بهذا التخصص اقول وبكل وضوح لو ان هناك تروب مدرع ” وهى سرية دبابات من عشر قطع“ فانه لايمكن لعشرة اضعاف العدد من السيارات المسلحة ان توقفه ولو علي ظهرها عنترة بن شداد ، وكل من يعرف العسكرية الاحترافية المهنية او له خبرة في هذا النوع من القتال يعرف ان هذا كلام لا يمكن ان يقوله شخص محترف ويعي ما يقول. فعي الصمت خير من عي الكلام كما يقول المثل العربي.

انه تكذيب صريح من اللواء نصر الدين للفريق حميدتى وليس هذا فحسب بل هو اتهام واضح لحميدتى بالجهل وعدم معرفة اقل الحقائق العسكرية .