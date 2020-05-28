عاجل.. الكاف يلغي كل بطولاته

الخليج 365 :

أعلن الدكتور برنس بامبو، عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة أصدرت توصية للمكتب التنفيذي بإلغاء جميع بطولات القارة هذا الموسم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال بامبو، عبر إذاعة (جوي إف إم) الغانية، إنه تم تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وجميع مباريات بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية؛ بسبب هذا الوباء.

وأضاف: “تواصلنا مع الجمعيات العمومية على أرض الواقع، الوضع الحالي لا يسمح بإقامة مباريات لكرة القدم وهناك العديد من الدوريات تم إلغاؤها”.وأشار إلى أن اللجنة الطبية بالطبع لا تملك سلطة إلغاء البطولات، ولكنها أوصت بذلك، لصعوبة الوضع الحالي.

ووصلت بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى نصف النهائي، بعد تأهل الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب.

واكتمل المربع الذهبي أيضا للكونفدرالية بوصول بيراميدز من مصر وحوريا من غينيا بجانب نهضة بركان وحسنية أكادير من المغرب.