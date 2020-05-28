شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثار المطرب السوداني الشاب سجاد أحمد ضجة اسفيرية غير مسبوقة بعد تصريحاته الأخيرة والتي اعترف من خلاله بأخذه لحقنة تساعده على تفتيح لون بشرته جاد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه الذي أدلى به خلال سهرة العيد على قناة أنغام الفضائية التي استضافته رفقة بعض الفنانات. وأقر المطرب المثير للجدل بأخذه للحقنة رداً على سؤال المذيعة التي اتهمته بأخذ حقنة تفتيح البشرة, حيث فاجأ المذيعة والفنانات الحاضرات ومشاهدي القناة بتأكيده وإعترافه بأخذ الحقنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فنان سوداني يثير غضب إسفيري غير مسبوق بقوله: بضرب حقنة كل شهرين بـ 6000 دولار عشان أفتح لوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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