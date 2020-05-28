الوساطة الجنوبية: دورنا ينحصر في التوسط بين الحكومة السودانية وجميع الحركات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت الوساطة بجنوب السودان أي صلة لها بما يدور داخل أروقة الجبهة الثورية السودانية من خلافات سياسية، واعتبرت أن دورها ينحصر في التوسط بين الحكومة السودانية وجميع الحركات المسلحة التي ارتضت الجلوس في طاولة التفاوض في منبر جوبا.

وقالت الوساطة الجنوبية، إنه ليس من شأنها كوساطة أن تعترف بانشقاقات أو خروج أي جهة من أخرى، ولا حتى من شأنها أن تسمي أي جهة، وإنما الأحزاب هي التي تسمي نفسها ما تشاء؛ لذلك ترفض الوساطة أي اتجاه لإقحامها في خلافات الجبهة الثورية السودانية.

وأوضحت الوساطة الجنوب سودانية، أن ما نص عليه التصريح الصحفي المنسوب لرئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وقوله باعتراف الوساطة رسمياً بجناحي الجبهة هو حديث غير صحيح، وأن الوساطة غير معنية بانشقاقات الجبهة الثورية والاعتراف بها.

كما جددت الوساطة التزامها بإعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة، وكافة الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية بمكوناتها المختلفة، وأكدت تعاونها مع كافة مكونات الجبهة الثورية من أجل دفع العملية التفاوضية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل.

وكانت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي قد أعلنت تلقيها خطاباً من رئيس الوساطة بجنوب السودان المستشار توت قلواك أكد فيه اعتراف منبر جوبا رسمياً بجناحي الجبهة الثورية السودانية في المفاوضات مع الحكومة السودانية، وأكد مناوي أن هذا الاعتراف سيقود إلى نجاح العملية السلمية.