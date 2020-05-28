إتهام لمجلس المريخ بالتزوير في الفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفادت متابعات بأن المريخ تسلم اليوم خطاباً من لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، يحوي حيثيات الحكم الذي صدر ضد النادي في الشكوى المقدمة من اللاعب التوغولي دونو كوكووكانت اللجنة حكمت له في وقت سابق بمبلغ (45) ألف دولار مع منح المريخ مهلة لمدة (45) يوماً من تاريخ استلام الحساب البنكي، وحال عدم السداد يتم توقيع عقوبة الحرمان من التعاقدات لثلاث فترات، على أن ترفع العقوبة فور قيام النادي بالسداد.

وبحسب متابعات الصحيفة، فإن الحيثيات أشارت إلى أن الحكم صدر لصالح اللاعب نسبة لانكاره استلام مبلغ (8000) دولار وتوقيعه على مخالصة وإتهامه للنادي بالتزوير في جزئية توقيعه الموجود على المخالصة والإيصال المالي.وأوضحت اللجنة أن الإتحاد الدولي (فيفا) ليس جهة مختصة في التزوير وإنما جهة الإختصاص هي القانون الوطني للنظر في تلك الجرائم، وأن النادي يحق له اللجوء للقانون الوطني لإثبات صحة مستنداته وعدم صحة ما أدلى به اللاعب من إفادات عن طريق محاميه.

وأفادت الحيثيات بأن المريخ فشل في تقديم ما يفيد بإنهاء التعاقد مع التوغولي بعد إنكار اللاعب، لذا حكمت اللجنة بما هو موجود في الملف من معلومات.

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