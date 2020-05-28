عالم سوداني ضمن فريق تطوير وتجربة لقاح لمرض (كورونا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأ باحثون في قسم الأمراض المعدية في مستشفيات نيوكاسل- إحدى مراكز بحوث (كوڤيد 19) السريرية الخمسة في بريطانيا- أول تجارب مصل جامعة أكسفورد على (500) من البالغين الأصحاء من أفراد الصف الأول من الممارسين الصحيين مثل الأطباء والممرضين- الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وقال عضو الفريق السوداني الجنسية د. يسري عبد الله طه، استشاري الأمراض المعدية، رئيس قسم الفيروسات في نيوكاسل، إنه يتوقع أن يتم إنتاج (400) مليون وحدة من اللقاح، إذا ثبتت فعاليته، بحلول سبتمبر 2020م.

وأضاف بأن هناك أكثر من مائة مصل (لقاح) يتم تطويرها الآن ضد مرض (كوڤيد 19)، لكن مصل جامعة أكسفورد يعد الأوفر حظاً في إهتمام الخبراء على مستوى العالم.

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