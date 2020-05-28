وزير الثروة الحيوانية يطمئن على الاوضاع بالنيل الأزرق

الخليج 365 : إطمان الدكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية الاتحادي على مجمل الأوضاع بولاية النيل الازرق خاصة الوضع الوبائي لجائحة كورونا واستعدادات الموسم الزراعي بمافيها فتح المسارات للرعاة والتحوطات اللازمة لأمراض الحيوان وطواريء الخريف. وفي تصريح لسونا أشاد الدكتور علم الدين ابشر بالمجهودات المبذولة من قبل حكومة الولاية واللجنة العليا للطواريء الصحية بالسيطرة والتحكم في الدخول والخروج للولاية داعيا لأهمية الالتزام بالارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا مبينا انه تلمس الاهتمام الكبير في التدابير الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها وناشد الجميع بتكثيف الجهود والعمل بذات الوتيرة للمحافظة على الوضع الصحي الراهن . الجدير بالذكر ان وزير الثروة الحيوانية رافق عضوي مجلس السيادة بروفسير صديق تاور ورجاء نيكولا في زيارتهما للولاية اليوم للوقوف على الاوضاع الامنية والصحية وأداء حكومة الولاية

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