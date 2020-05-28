تدشين زراعة الفول السوداني الأسبوع الأول من يونيو بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
إنطلقت بجميع أقسام مشروع الجزيرة زراعة محاصيل العروة الصيفية للموسم الزراعي 2020م _ 2021م في مساحة 800 ألف فدان منها 350 ألف فدان ذرة و150 ألف فدان قطن ،إضافة لمساحة 200 ألف فدان بالفول السوداني ومائة ألف فدان جنائن وخضروات ومحاصيل أخرى حيث وصلت التحضيرات مراحل متقدمة بقسم الهدي بالمناقل .
وأعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف في تصريح (لسونا) تدشين زراعة الفول السوداني في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم بمكتب سرحان بقسم الهدي ، ولفت للترتيبات التي وضعتها إدارته بالتنسيق مع المزارعين لنظافة الغيط من بقايا محاصيل الموسم المنصرم والتنسيق مع وزارة الزراعة والموارد الطبيعية ووزارة النفط لتوفير إحتياجات التحضير من الجازولين والبالغة 30 ألف جالون يوميا ، إضافة للترتيب مع وزارة الري والموارد المائية لتكملة أعمال الصيف بتطهير القنوات من الاطماء والحشائش وصيانة الكباري والعبارات .
ودعا إبراهيم قطاعات المزارعين الى ضرورة الإلتزام بمواقيت الزراعة وإختيار التقاوي المعتمدة من هيئة البحوث الزراعية والإلتزام بالدورة الزراعية والتركيبة المحصولية والمحددات الفنيه للري .
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