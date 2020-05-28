صدور قرار بتعيين وزير الدفاع السوداني خلال الأسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن صدور قرار بتعيين وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، خلال الأسبوع المقبل.

وكان قد تم اختيار اللواء ياسين إبراهيم، رسميا لشغل حقيبة الدفاع، على أن يتم اعتماد هذا التعيين من قبّل المجلس السيادي الانتقالي.

وكان عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، كشف لـ”العين الإخبارية” عن أن المكون العسكري اختار رسمياً اللواء ياسين إبراهيم ياسين الدفعة (29) لشغل حقيبة وزارة الدفاع.

وحال تولي ياسين المنصب سيخلف بذلك الراحل الفريق أول جمال الدين عمر، وزير الدفاع السابق.

وكانت مشاورات مكثفة جرت بين أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي لاختيار وزير الدفاع.

ومن أبرز الأسماء التي تم ترشيحها لشغل المنصب اللواء ياسين إبراهيم ياسين الدفعة (29)، واللواء عبدالرحمن عوض الدفعة (28) واللواء آدم محمود جار النبي الدفعة (31).

وكان وزير الدفاع السوداني السابق، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وافته المنية إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان.

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وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بإعادة هيكلة الجيش السوداني، حيث قضت بإلغاء نظام “رئاسة الأركان المشتركة” الذي اتبعه حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والعودة للعمل بالنظام القديم “هيئة الأركان”.

وشمل قرار الهيكلة إعادة قوات الجيش السوداني إلى 4 بدلا عن 3 بعد فصل “الدفاع الجوي” عن “القوات الجوية”، والتي كان قد دمجها النظام السابق.

ويتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيرا من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، ويعينهم رئيس المجلس من قائمة مرشحي قوي الحرية والتغيير ويعتمدهم المجلس السيادي.

وعدا ذلك فإن وزيري الدفاع والداخلية، يرشحهما المكون العسكري علي أن يعتمدها المجلس السيادي الانتقالي.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي، وثيقة “الإعلان الدستوري” بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

العين