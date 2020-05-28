الصادق المهدي: بعض قوى الردة حولوا أنفسهم إلى مؤامرة مستمرة للفترة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم الأنصار رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، بأن الفترة الانتقالية تعاني من عثرات كثيرة .

وأضاف المهدي في حوار مع إذاعة مونت كارلو الدولية، ان :”بعض قوى الردة حولوا أنفسهم إلى مؤامرة مستمرة للفترة الانتقالية وكذلك بعض قوى الحرية و التغيير معنا كونوا لأنفسهم ما سميناه تجمع علمانوي”.

وتابع رئيس حزب الأمة القومي، قائلًا ان هذه الأمور مجتمعة خلطت الأوراق وخلقت مناخا فيه اضطراب للفترة الانتقالية مشيرًا في الوقت ذاته الى ان استمرار هذه المشكلات يعد تآمر على الديمقراطية و على الاستقرار ثم الحيلولة للأسف دون إجراء الانتخابات العامة الحرة في وقتها.

ودعا المهدي الى عقد مؤتمر تأسيسي ينظر في عيوب المرحلة الانتقالية ويعالجها و يحدد الوسائل الصحيحة لتوحيد الكلمة في البلاد بما في ذلك موضوع الدستور .

وقال المهدي بأن فترة حكمه للسودان كان هناك دولة مجدية بمعنى حكم راشد يحافظ على حقوق الإنسان, و اقتصاد مجدي قادر على إطعام المواطنين من إمكانياته الذاتية, و قوات مسلحة منضبطة, وعلاقات خارجية متوازنة,و تدين معقول بدون هوس.

وأوضح المهدي أن النظامين اللذين حكما السودان باسم 25 مايو و 30 يونيو، دمرا الاقتصاد و تلاعبا بالدين مشيرًا الى أن كل الحروب الأهلية في البلاد نشأت في ظل الحكم الدكتاتور.