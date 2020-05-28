الدعم السريع تنفذ حملة صحية ضد كورونا في محليات ( الطينة وكرنوي وامبرو)

نفذت القافلة الصحية لقوات الدعم السريع للحد من جائحة كورونا بولايات دارفور حملة صحية في محليات (الطينة ـ كرنوي ـ امبرو ) إضافة الى قُرى ” ارمبا ـ هلاليةـ ام مراحيك ومزبد ” بولاية شمال دارفور.

وشملت الحملة توزيع معينات طبية ومعدات لإصحاح البيئة وعمليات تعقيم وتطهير ورش ضبابي للمستشفيات والمراكز الصحية والمرافق العامة في تلك المناطق .

Advertisements

وأكد قائد القافلة الصحية العقيد/ محمدين اسماعيل بشر أن القافلة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها قيادة قوات الدعم السريع للحد من جائحة كورونا في ولايات السودان المختلفة.

وأعلن محمدين عن جاهزية أفراد القافلة الصحية ليل نهار لتنفيذ برنامج القافلة لدعم ومساندة الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الوباء.

وبحسب إعلام الدعم السريع ، ثمن الشرتاي ادم صبي بمنطقة كرنوي جهود قوات الدعم السريع في مكافحة جائحة كورونا منوهاً الى ان لجنة أمن محلية كرنوي نفذت كافة الإجراءات الإحترازية لمكافحة الجائحة .

وقال صبي ان القافلة الصحية تساهم في رفع معنويات العاملين بالقطاع الصحي والمواطنين في تعزيز الجهود للحد من إنتشار كورونا ، معرباً عن شكره للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو لإهتمامه بقضايا المواطنيين وحرصه على أمنهم وسلامتهم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)