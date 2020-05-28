تحالف المحامين : رئيسة القضاء تمتنع عن تطهير الفلول

دافع رئيس تحالف المحامين الديمقراطيين جلال السيد عن قانون اصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية باعتبار أنه يؤدي الى تفكيك التمكين في السلطة القضائية وتطهيرها .

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وقطع بوجود قضاة فاسدين لهم انتماءات امنيه وكشف عن وجود قضاه نالوا وظائفهم عن طريق دورات امنيه خارج القضائية.

وأعلن رفض تحالف المحاميين لتقديم رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله للمشروع قانون خاص بالقضائية وقال السيد

لـ(صحيفة الجريدة) في حوار ينشر لاحقا القضائية ليست جهة تشريعية حتي تتقدم بقانون وليس من حقها أن تمتنع عن تطهير القضاء من فلول النظام البائد ولا أن تمنع استيعاب القضاة الذين ظلموا من النظام السابق.

وانتقد إختيار رئيسه القضاء من قبل الجهاز التنفيذي وتساءل أليس هذا تدخل في استقلال القضاء واردف استبشرنا بتعيين سيدة على رأس القضاء السوداني وكان عليها أن تبادر لتطويره و لا تقف عقبه ضده ، وأكد أن اي قانون للهيئة القضائية تقوم به السلطه التشريعية او من يقوم مقامها وأكد أنه من حق القضائية أن تناقش القانون وتقدم ملاحظاتها حوله وليس من حقها أن تهدد بالاستقالة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)