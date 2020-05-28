الوساطة تكذب مناوي وترفض اقحامها فى خلافات “الثورية”

التاريخ: 28-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements كذبت الوساطة الجنوبية لمفاوضات سلام السودان ما أثير حول اعترافها بوجود جناح آخر للجبهة الثورية بقيادة رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي. وقالت فى بيان تحصلت (صحيفة الجريدة) على نسخة منه ليس من شأن الوساطة الاعتراف بانشقاق او خروج أي جهة من أخرى وأكدت الوساطة رفضها القاطع لاقحامها في خلافات الجبهة الثورية، وقالت إن التصريح المنسوب لرئيس حركة تحرير السودان ( مناوي) والذي ذكر فيه اعتراف الوساطة بجناحي الجبهة الثورية حديث غير صحيح. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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