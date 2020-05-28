اللجنة الاقتصادية بقوى التغيير تطالب الحكومة بإنشاء محكمة خاصة للحد من التهريب

طالب عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير شوقي عزمي الحكومة بضرورة إنشاء محكمة ونيابة خاصة بالتهريب وذلك للحد منه ، وقال عزمي في حوار مع (صحيفة الجريدة ) ينشر بالداخل إن السودان تجاوره دول عديدة وهناك تداخل قبلي في المناطق الحدودية ، ويمتاز السودان عن بعضها بخيراته الزراعية الوفيرة ومنتجاته المعدنية النفيسة بجانب انه يتمتع بعدد من الموانئ ،

وأضاف كل ذلك ساعد في انتشار ظاهرة انتقال السلع بطريقة غير رسمية من السودان الى تلك الدول ، خاصة وأن بعضها عزمي تعاني في حدودها صراعات قبلية جعل حكوماتها تعتمد على السودان في توفير احتياجاتها الضرورية عبر عمليات التهريب المنظم ، وأردف كذلك استغل بعض ضعاف النفوس في السودان هذا الأمر فعمدوا الى تهريب كثير من المنتجات السودانية كالذهب وخلافه والوقود بأنواعه والدقيق وكثير من المنتجات التي لو تم تسويقها بطريقة لتحسن الوضع الاقتصادي كثيراً .

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وشدد على أن مثل هذه الجرائم ترقى لأن تكون من الجرائم ذات العقوبات المغلظة ، ورأى أن ذلك يتطلب إنشاء وحدات أمنية متكاملة لها القدرة على تغطية الحدود بجانب ضرورة إجراء تعديلات في القوانين المرتبطة بالتهريب واضافة مواد تحظر تهريب أو تصدير السلع المستوردة أو المنتجة محلياً والمخصصة للإستخدام المحلي ، بجانب إنشاء نيابة متخصصه ومحاكم معنية بالتهريب تحد من التهريب حتى تكون رادعاً لضعاف النفوس الذين يسعون للتكسب السريع غير مبالين بمعاناة الشعب السوداني .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)