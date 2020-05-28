هيئة مُحامي دارفور تحذر قوى التغيير من مغبة محاولة القفز على الأوضاع القائمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذرت هيئة مُحامي دارفور،قوى إعلان الحرية والتغيير من مغبة محاولة القفز على الأوضاع القائمة، وطالبتها بضرورة الإتفاق على مُخاطبة قضايا البلاد من خلال منصة مُشتركة.
وأكدت في بيان طالعته “صوت الهامش” أن المطالبة بمراجعة وإجراء التعديل على مجلسي السيادة والوزراء ،في ظل الوضع الحالي ينم عن عدم سلامة في التقدير للراهن الحالي بالبلاد.
منوهة أن الوضع الحالي كشف الستار بان قوى الحرية والتغيير لم تتمكن حتي الآن من شغل الفراغ السياسي العريض، ولم تستطع ان تفعل طلابها وشبابها وخريجي الجامعات،فظلت المقار ودور الشباب والطلاب الخالية بإخلاء منسوبي النظام البائد تكشف العجز وعدم توظيف الإمكانيات والقدرات المتاحة وفي عدم تفعيل انشطة المراكز والدور الثقافية والترفيهية ودور النقابات.
مشيرة إلى أن هذه مسؤولية الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك وقد لا تكون مسؤولية الحكومة بصورة مباشرة.
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