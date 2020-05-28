مواطنو صالحة يخرجون في تظاهرة حاشدة احتجاجا على أزمة المياه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
خرج مواطنو صالحة بأمدرمان في تظاهرة حاشدة احتجاجا على أزمة المياه الممتدة لثمانية اشهر دون حل. وأشعل المحتجون النار في إطارات السيارات و اغلقوا أحد الطرق الرئيسية.
في هذه الاثناء تشهد مدن وقري السودان المختلفة ارتفاعا حادا في اسعار السلع الاساسية والضرورية في الأسواق، حيث ارتفعت اسعار السلع في وقت وجيز الى الضعف والضعفين في بعضها ما جعل غالب الاسر عاجزة تماما من الوفاء باحتياجاتها اليومية وزادت حالة الحظر واغلاق الطرق بين المدن، ضمن اجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا من معاناة الاسر التي تعتمد في دخلها على (رزق اليوم باليوم ) ويمثل هؤلاء اغلبية الشعب السوداني في وضع انساني اكثر خطورة ما ينبئ بكارثة انسانية فوق الكارثة الصحية الماثلة في انحاء البلاد اليوم.
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