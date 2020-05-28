عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 28 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

وفاة نجوى قدح الدم متأثرة بفايروس بـ”كورونا”

خالد الشيخ يهنئ العالقين بمصر ويبشر بقرب فتح المعابر

كباشي : يصف على من يراهن بخلافات الأجهزة الأمنية بالكذاب

السوداني الدولية

كباشي: إذا عدنا لثكناتنا لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة

غرفة كورونا تدعو إلى الموازنة ما بين الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعالجة أوضاع المتأثرين بالحظر

البرهان لمسؤولين أمريكيين: مهام البعثة الأممية وفقا للرؤية الوطنية

قفل كبرى شندى المتمة ومداخل ولاية نهر النيل

أعداد كبيرة من الناس تشيع شيخ طريقة توفي ب(كورونا) في أبي حراز

أخبار اليوم

رئيس الوزراء يستقبل وفد التجمع الاتحادي

السودان يسد نقص الغذاء من اللحوم لبعض الدول العربية

الرد على من ينكر اثر سد النهضة الاثيوبي علي مناخ السودان

لجنة الوساطة لمحادثات السلام تنفي مزاعم مناوي باعتراف الوساطة بجبهة حركة تحرير السودان الثورية

عاصم البلال الطيب يكتب : نتف وخواطر من بيت الحبس … هل الإنقلاب العسكرى أوله كلام؟

الوطن

النيابة العامة تكشف الاوضاع الصحية للمعتقلين من رموز الانقاذ

تحذير من كارثة صحية بولايات دارفور

محمد وداعة : أثيوبيا دولة معتدية ومحتلة ارضنا وسد النهضة خطر كبير على السودان

وفاة السفيرة نجوى قدح الدم متأثرة بإصابتها بوباء كورونا

قوات الدعم السريع تحبط تهريب إناث ابل بولاية نهر النيل

السوداني

المهدي: سياسة السودان الخارجية كانت (ملطشة) في العهد المباد

مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى كان على متن الطائرة الإسرائيلية التي حطت بمطار الخرطوم

عزل علي عثمان بمستشفى الضمان وإحالة عبدالله البشير لمركز الأورام

إستشارى شهير : الحظر التام عليه أثار طبية سالبة

الكباشي : إذا عدنا لثكناتنا لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة

مصدر ينفى تحويل البشير الى يونيفرسال

انهيار وشيك لسد (ام دافوق) بجنوب دارفور

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النيل الدولية

التفاصيل الكاملة لهبوط الطائرة الإسرائلية بمطار الخرطوم

بالأسماء النيابة العامة تكشف معتقلي النظام السابق المصابين بكورونا

حمدوك يختار وزيرا للدفاع من بين (3) مُرشحين

السودان يسد نقص الغذاء من اللحوم لبعض الدول العربية

رئيس مجلس السيادة ونائبه الاول يحتسبون السفيرة نجوى قدح الدم

اليوم التالي

مصادر لـ(اليوم التالي): المخلوع موجود في سجن كوبر وصحته جيدة

مناوي لـ(اليوم التالي): الوساطة لم تصرّح بعدم الاعتراف بنا..وهناك أيادٍ خارجيةٌ خلف ذلك لأغراض شخصية

كباشي: يوجد مخطط يستهدف إضعاف القوات النظامية

محمد الفكي سليمان: ثورة ديسمبر أحيت الأمل في نفوس ملايين السودانيين

مدير الشرطة يقف على أحوال قوة النجدة ويدعمها بالدوريات والأجهزة

آخر لحظة

النيابة تكشف عن الحالة الصحية لرموز النظام بسجن كوبر

( الحقارة بالقوات تاني مابنسكت عليها والعودة للثكنات كلام فارغ)

وفاة اول طبيب بالجزيرة دكتور مصطفى ابراهيم متأثرا بكورونا

وزير الاعلام ينعى الشيخ محمد أحمد حسن

وفاة المستشارة الرئاسية نجوى قدح الدم بـ (كورونا)

فتح مطار الخرطوم لإجلاء أجانب

القوات المسلحة

الصحة : تسجيل 170 اصابة بكورونا و14 حالة وفاة

الوساطة تنفي أي صلة لها بما يدور داخل الجبهة الثورية

والي وسط دارفور يفلح في حقن الدماء بين الزغاوة والمسيرية

تاور يحذر من خطورة الاستقطاب السياسي بين مكونات النيل الأزرق

وكالة الانباء السودانية

السودان والأمم المتحدة يوقعان مذكرة بشأن تنفيذ (حزمة برنامج السفر)

رئيس واعضاء مجلس السيادة يحتسبون شيخ الطريقة التجانية

رئيس واعضاء مجلس السيادة يحتسبون عند الله الشيخ محمد حسن

رئيس مجلس السيادة ونائبه الاول يحتسبون السفيرة نجوى قدح الدم

النائب العام ينفي مانسب اليه في الاسافير

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن الحالة الصحية لرموز النظام السابق

وفد السيادي يقف على الاستعدادات للموسم الزراعى بسنار

تاور ينوه الى خطورة الاستقطاب السياسي بين مكونات النيل الأزرق

عضو السيادي رجاء نيكولا تتفقد الكنيسة الكاثوليكية بالدمازين

تمديد حظر التجوال الشامل بكسلا لاسبوعين اضافيين

تاور يترأس الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة النيل الازرق

التعايشي يصل ولاية شرق دارفور

التعايشي يتفقد أسرة الشهيد بولاد بجنوب دارفور

التعايشي:مهام الفترة الانتقالية ترسيخ السلام والتعايش السلمي وتحقيق العدالة والتنمية

التعايشي يلتقي الفعاليات السياسية والشعبية بمنطقتي رهيد البردي وام دافوق

كباشي يتسلم مبادرة اهالى كادقلى للتعايش السلمى

مانيس يؤكد حرص الدولة على مشاريع التنمية

خالد الشيخ يزور العالقين بمصر ويبشر بقرب فتح المعابر

السودان يسد نقص الغذاء من اللحوم لبعض الدول العربية

وزير الثروة الحيوانية يطمئن على الاوضاع بالنيل الأزرق

الوساطة تنفي اي صلة لها بما يدور داخل الجبهة الثورية

وزير الثقافة والاعلام ينعى الشيخ محمد أحمد حسن

علماء السودان والشئون الدينية بالخرطوم تحستب الشيخ الداعية محمد احمد حسن

خلو محلية مروي من حالات اصابة او اشتباه بكورونا