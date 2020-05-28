مسؤول يكشف إرتفاع عدد الدول الراغبة في إستيراد اللحوم السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكّد رئيس غرفة عمليات قطاع الثروة الحيوانية خالد المقبول، انسياب عمليات صادر اللحوم والأبقار عن طريق الشحن الجوي لدول (السعودية، مصر، البحرين، الكويت، قطر وسلطة عُمان) في زيادة واضحة في أعداد الدول التي ترغب في استيراد اللحوم السودانية، سيما في ظل نقص الغذاء نتيجة لجائحة (كورونا)،

وأشار المقبول إلى الاستفادة من فُرصة توقُّف نقل الركاب إلى نقل المواشي واللحوم عبر الطيران، وكشف في تصريح صحفي الأربعاء، عن اعتماد المملكة العربية السعودية لمسلخ (شاهين) للحوم بمحلية كرري، بجانب مسلخ الكدور لصادر اللحوم لاستيفائها الاشتراطات الصحية،

وأعرب عن أمله أن تدعم الدولة المسالخ الجديدة التي لا تزال تحت التشييد بمواصفات حديثة لتسهم في عمليات صادر اللحوم لتعظيم الفائدة، وأشاد المقبول بالجهود التي بذلها وزير الثروة الحيوانية في انسياب صادر الأبقار واللحوم بالصورة المطلوبة.