عالم سوداني عضوا في فريق تطوير و تجربة لقاح لمرض كوڤيد-19(كورونا)

يقود العالم السوداني يسري عبد الله طه، استشاري الأمراض المعدية ضمن فريق طبي من جامعة أكسفورد، التجارب لانتاج لقاح ضد مرض كوڤيد-19 (كورونا)، الذي سيكون انجازا عظيما للبشرية.

يذكر ان هناك أكثر من مائة مصل (لقاح) يتم تطويرها الآن ضد مرض كوڤيد-19، لكن “مصل جامعة أكسفورد” يعد الأوفر حظاً في إهتمام الخبراء على مستوى العالم.

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وسيبدأ اعتباراً من الثلاثاء 26 مايو، الباحثون في قسم الأمراض المعدية في مستشفيات نيوكاسل – إحدى مراكز بحوث كوڤيد-19 السريرية الخمسة في بريطانيا – أول تجارب مصل جامعة أكسفورد على500 من البالغين الأصحاء من أفراد الصف الأول من الممارسين الصحيين مثل الأطباء و الممرضين – الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ويقول دكتور يسري عبد الله طه، استشاري الأمراض المعدية و رئيس قسم الفيروسات في نيوكاسل، و أحد أعضاء الفريق الطبي الذي يقود التجارب، أنه يتوقع أن يتم انتاج 400 مليون وحدة من اللقاح، إذا ثبتت فعاليته، بحلول سبتمبر 2020.

وبحسب صحيفة السوداني، كانت منظمة الصحة العالمية، قد كشفت يوم أمس الأربعاء، أن جامعة “أكسفورد” البريطانية تخطط لإجراء اختبارات سريرية للقاح كورونا على البالغين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)