في تصريح خاص لإذاعة مونت كارلو الدولية، قال الامام الصادق المهدي، ان الذي حدث في العلاقات الخارجية السودانية في العهد المباد «هو ان تحول السودان إلى (ملطشة) وإلى تصرفات انتهازية ينتقل كالفراشة من جهة إلى جهة».
وأكد أن السودان يحتاج إلى سياسة خارجية متوازنة تحافظ على العلاقة بكل الدول العربية والإفريقية؛ خالية من المحورية.
وحول التطبيع مع إسرائيل أعتبر الصادق المهدي أن إسرائيل الحالية تقوم عل أساس عنصري لأنها تجيز قانونا يجعل المواطنة مرتبطة بالدين اليهودي،
وهذا يعني أن الآخرين من غير اليهود ليس لهم حق المواطنة وهذا خطأ كبير، وبحسب صحيفة السوداني،وبموجب هذا القانون أصبحت إسرائيل دولة أبرتايد فصل عنصري كما كانت دولة جنوب إفريقيا، كما أن إسرائيل الحالية أصبحت تتمدد في الأراضي المحتلة و هذا يعارض القرار الدولي 242 و القرار194.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي: سياسة السودان الخارجية كانت (ملطشة) في العهد المباد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.