أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 28 مايو 2020م

السوداني الالكترونية :
– المهدي: سياسة السودان الخارجية كانت (ملطشة) في العهد المباد
– مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى كان على متن الطائرة الإسرائيلية التي حطت بمطار الخرطوم
– عزل علي عثمان بمستشفى الضمان وإحالة عبدالله البشير لمركز الأورام
– إستشارى شهير : الحظر التام عليه أثار طبية سالبة
– الكباشي : إذا عدنا لثكناتنا لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة
– مصدر ينفى تحويل البشير الى يونيفرسال
– انهيار وشيك لسد (ام دافوق) بجنوب دارفور
السوداني الدولية :
– كباشي: إذا عدنا لثكناتنا لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة
– غرفة كورونا تدعو إلى الموازنة ما بين الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعالجة أوضاع المتأثرين بالحظر
– البرهان لمسؤولين أمريكيين: مهام البعثة الأممية وفقا للرؤية الوطنية
– قفل كبرى شندى المتمة ومداخل ولاية نهر النيل
– أعداد كبيرة من الناس تشيع شيخ طريقة توفي ب(كورونا) في أبي حراز
اليوم التالي الالكترونية :
– مصادر لـ(اليوم التالي): المخلوع موجود في سجن كوبر وصحته جيدة
– مناوي لـ(اليوم التالي): الوساطة لم تصرّح بعدم الاعتراف بنا..وهناك أيادٍ خارجيةٌ خلف ذلك لأغراض شخصية
– كباشي: يوجد مخطط يستهدف إضعاف القوات النظامية
– محمد الفكي سليمان: ثورة ديسمبر أحيت الأمل في نفوس ملايين السودانيين
– مدير الشرطة يقف على أحوال قوة النجدة ويدعمها بالدوريات والأجهزة
آخر لحظة الالكترونية :
– النيابة تكشف عن الحالة الصحية لرموز النظام بسجن كوبر
– ( الحقارة بالقوات تاني مابنسكت عليها والعودة للثكنات كلام فارغ)
– وفاة اول طبيب بالجزيرة دكتور مصطفى ابراهيم متأثرا بكورونا
– وزير الاعلام ينعى الشيخ محمد أحمد حسن
– وفاة المستشارة الرئاسية نجوى قدح الدم بـ (كورونا)
– فتح مطار الخرطوم لإجلاء أجانب
القوات المسلحة الإلكترونية :
أخبار اليوم الالكترونية :
– رئيس الوزراء يستقبل وفد التجمع الاتحادي
– السودان يسد نقص الغذاء من اللحوم لبعض الدول العربية
– الرد على من ينكر اثر سد النهضة الاثيوبي علي مناخ السودان
– لجنة الوساطة لمحادثات السلام تنفي مزاعم مناوي باعتراف الوساطة بجبهة حركة تحرير السودان الثورية
– عاصم البلال الطيب يكتب : نتف وخواطر من بيت الحبس … هل الإنقلاب العسكرى أوله كلام؟
الوطن الالكترونية :
– النيابة العامة تكشف الاوضاع الصحية للمعتقلين من رموز الانقاذ
– تحذير من كارثة صحية بولايات دارفور
– محمد وداعة : أثيوبيا دولة معتدية ومحتلة ارضنا وسد النهضة خطر كبير على السودان
– وفاة السفيرة نجوى قدح الدم متأثرة بإصابتها بوباء كورونا
– قوات الدعم السريع تحبط تهريب إناث ابل بولاية نهر النيل
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 28 مايو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.