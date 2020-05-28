أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 28 مايو 2020م

السوداني الالكترونية :

– المهدي: سياسة السودان الخارجية كانت (ملطشة) في العهد المباد

– مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى كان على متن الطائرة الإسرائيلية التي حطت بمطار الخرطوم

– عزل علي عثمان بمستشفى الضمان وإحالة عبدالله البشير لمركز الأورام

– إستشارى شهير : الحظر التام عليه أثار طبية سالبة

– الكباشي : إذا عدنا لثكناتنا لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة

– مصدر ينفى تحويل البشير الى يونيفرسال

– انهيار وشيك لسد (ام دافوق) بجنوب دارفور

السوداني الدولية :

– كباشي: إذا عدنا لثكناتنا لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة

– غرفة كورونا تدعو إلى الموازنة ما بين الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعالجة أوضاع المتأثرين بالحظر

– البرهان لمسؤولين أمريكيين: مهام البعثة الأممية وفقا للرؤية الوطنية

– قفل كبرى شندى المتمة ومداخل ولاية نهر النيل

– أعداد كبيرة من الناس تشيع شيخ طريقة توفي ب(كورونا) في أبي حراز

اليوم التالي الالكترونية :

– مصادر لـ(اليوم التالي): المخلوع موجود في سجن كوبر وصحته جيدة

– مناوي لـ(اليوم التالي): الوساطة لم تصرّح بعدم الاعتراف بنا..وهناك أيادٍ خارجيةٌ خلف ذلك لأغراض شخصية

– كباشي: يوجد مخطط يستهدف إضعاف القوات النظامية

– محمد الفكي سليمان: ثورة ديسمبر أحيت الأمل في نفوس ملايين السودانيين

– مدير الشرطة يقف على أحوال قوة النجدة ويدعمها بالدوريات والأجهزة

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آخر لحظة الالكترونية :

– النيابة تكشف عن الحالة الصحية لرموز النظام بسجن كوبر

– ( الحقارة بالقوات تاني مابنسكت عليها والعودة للثكنات كلام فارغ)

– وفاة اول طبيب بالجزيرة دكتور مصطفى ابراهيم متأثرا بكورونا

– وزير الاعلام ينعى الشيخ محمد أحمد حسن

– وفاة المستشارة الرئاسية نجوى قدح الدم بـ (كورونا)

– فتح مطار الخرطوم لإجلاء أجانب

القوات المسلحة الإلكترونية :

أخبار اليوم الالكترونية :

– رئيس الوزراء يستقبل وفد التجمع الاتحادي

– السودان يسد نقص الغذاء من اللحوم لبعض الدول العربية

– الرد على من ينكر اثر سد النهضة الاثيوبي علي مناخ السودان

– لجنة الوساطة لمحادثات السلام تنفي مزاعم مناوي باعتراف الوساطة بجبهة حركة تحرير السودان الثورية

– عاصم البلال الطيب يكتب : نتف وخواطر من بيت الحبس … هل الإنقلاب العسكرى أوله كلام؟

الوطن الالكترونية :

– النيابة العامة تكشف الاوضاع الصحية للمعتقلين من رموز الانقاذ

– تحذير من كارثة صحية بولايات دارفور

– محمد وداعة : أثيوبيا دولة معتدية ومحتلة ارضنا وسد النهضة خطر كبير على السودان

– وفاة السفيرة نجوى قدح الدم متأثرة بإصابتها بوباء كورونا

– قوات الدعم السريع تحبط تهريب إناث ابل بولاية نهر النيل