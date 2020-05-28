مؤسس فيسبوك يرد على ترامب بشأن حديثه عن إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أمس الأربعاء، على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي بالإغلاق.

وقال زوكربيرغ في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون “الرد الصائب” من قبل الحكومة.

وأضاف زوكربيرغ، “لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب”.

وعرضت فوكس نيوز مقطعا قصيرا للمقابلة وقالت إنها ستذيعها بالكامل اليوم الخميس.

سبوتنيك