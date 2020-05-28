أثار المطرب السوداني الشاب سجاد أحمد ضجة اسفيرية غير مسبوقة بعد تصريحاته الأخيرة والتي اعترف من خلاله بأخذه لحقنة تساعده على تفتيح لون بشرته.
وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد أثار سجاد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه الذي أدلى به خلال سهرة العيد على قناة أنغام الفضائية التي استضافته رفقة بعض الفنانات.
وأقر المطرب المثير للجدل بأخذه للحقنة رداً على سؤال المذيعة التي اتهمته بأخذ حقنة تفتيح البشرة, حيث فاجأ المذيعة والفنانات الحاضرات ومشاهدي القناة بتأكيده وإعترافه بأخذ الحقنة.
حيث قال في حديثه الذي رصده محرر أخبار الخليج 365 (نعم بضرب حقنة كل شهرين بي 6000 دولار عشان افتح لوني), وتابع: (المستطيع يمشي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة بقوله: بضرب حقنة كل شهرين بـ 6000 دولار عشان أفتح لوني والمستطيع يمشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.