أقام الفنان السوداني الكبير أبو عركي البخيت حفلاً صغيراً داخل منزله احتفالاً بزواج ابنته الدكتورة نيلوفر من الأستاذ القاسم مصطفى, وذلك بمنزل الأستاذ القامة بمدينة أمدرمان. وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد تغنى عركي لإبنته في الفرح الذي جاء مختصراً داخل نطاق الأسرة وذلك التزاماً بالتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة الوباء. Advertisements كما قام الأستاذ أبو عركي بزف ابنته على أنغام آلة “الكمان” والذي قام بعزفه بنفسه وقدم مقطوعة (لن ننسى أيام مضت فرحاً قضيناها) وظهر العروسان وهما يمشيان بخطوات خفيفة على أنغام عزف الأستاذ عركي. ويشير محرر أخبار الخليج 365 إلى أن الزواج تم بعد شفاء الفنان الكبير وعدد من أفراد أسرته من فيروس كورونا الذي أدخلهم الحجر الصحفي لأيام. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور وتحت الحظر شاهد الزواج الذي أشعل السوشيال ميديا.. الفنان الكبير أبو عركي البخيت يزف إبنته عروساً ويغني لها في حفل مختصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.