رئيس وأعضاء مجلس السيادة يحتسبون عند الله الشيخ محمد احمد حسن

التاريخ: 27-مايو-2020
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يحتسب رئيس واعضاء مجلس السيادة الانتقالي عند الله تعالى الشيخ والداعية المعروف محمد أحمد حسن ، الذي انتقل الى رحاب ربه بالخرطوم اليوم بعد حياة حافلة في ميادين العلم والدعوة الى الله .
ويعد الفقيد من أبرز الدعاة السودانيين الذين كرسوا حياتهم لارشاد الناس وتبصيرهم بامور دينهم بلغة بسيطة واسلوب جاذب عبر ما يقدمه من فتاوى في أجهزة الاعلام المختلفة.
ومجلس السيادة اذ يحتسبه يدعو الله تعالى ان يتقبله بقبول حسن وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وان يلهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء. “انا لله وانا اليه راجعون”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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