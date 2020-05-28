جريمة معلوماتية.. وبلاغ لوزير الداخلية.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في حوار العيد قال أطهر الطاهر (الشغيل يستغل خبرته داخل الميدان لتوجيه اللاعبين بشكل إيجابي مذهل).

* ما قاله أطهر قاله غالب لاعبي الهلال بل والمنتخب.

* الشغيل الآن قائد المنتخب والهلال وإتجاهه نحو الاعتزال خسارة كبيرة وفقد لا يعوض.

* صحيح أن كردنة وحاشيته لا يطيقون الشغيل وصحيح أنهم أبعدوه قبل سنوات لهلال التبلدي تمهيداً للتخلص منه لكنهم أعادوه بضغط الجماهير وجودة المستوى الذي قدمه بشعار التبلدي.

* مصلحة الهلال والمنتخب تقتضي إقناع الشغيل بالاستمرار، فالقائد الميداني لا يقل أهمية عن المدرب إن لم يزد.

* تسجيلات الهلال القادمة فاااااااشلة إن لم تتضمن إعادة قيد الشغيل.

* عقب زاوية الأمس عن المشجع المريخي الذي زعم أنه يرغب في رئاسة الهلال سارعت صحيفة (قوون) لنفي ما نُسب لها.

* وفقاً لـ(قوون) فإن المدعو صدام الجعنابي زور ترويسة (قوون) وشتل حواراً من رأسه!!.

* ما فعله الجعنابي جريمة معلوماتية، وقد شرعت (قوون) في إجراءات البلاغ.

* على القضاء إصدار أقسى العقوبات بحق المتهم حتى يكون عبرة لغيره.

* تزوير ترويسات الصحف جريمة خطيرة يمكن أن تتطور لظاهرة إن لم يتم حسمها مبكراً.

* يا سلام على هلال كوستي وهو يُكرِّم لاعبه السابق عبد المهيمن الأمين، الذي اشتهر لاحقاً بهلال السودان كأشطر مدير كرة.

* مكان عبد المهيمن لا يزال شاغراً بالهلال الكبير رغم أن قيادات باتحاد الكرة ترى أن المنتخب أحوج إليه لاسيما وأن منصب المدير الإداري لا يزال شاغراً.

* د. أمين خضر الإداري المخضرم وعضو لجنة الاستئنافات كتب مرثية رائعة في فقيد الرياضة فيصل ود الحداد.

* أمين أنصف ود الحداد حبيب الكل والرجل صاحب القلب الأبيض.

* اللهم اجعله من أهل الجنة وألزم أسرته الصبر الجميل.

** كلام سياسة

* جاء في الأنباء أن إجتماع الزواحف الذي ضُبط في العسيلات ترأسه عبد القادر محمد زين المقيم بالخرطوم (الشجرة).

* عناصر الإجتماع احتشدوا من كافة مناطق العاصمة.

* السؤال، كيف عبر هؤلاء كافة الكباري والمرتكزات حتى وصلوا للعسيلات في أطراف الولاية!!.

* إن كان التجول (داخل) محلية الخرطوم ممنوعاً حتى لو كنت تحمل تصريحاً فكيف للزواحف أن يعبروا الكباري النيلية!!.

* كيف لـ(ذو النون) وغيره من الزواحف أن يتجولوا بين الولايات بل ويستضاف في مقرات حكومية!!.

* شواهد كثيرة تؤكد أن الدولة العميقة شغااااالة.

* قبل أن تحقق الجهات المختصة مع عبد القادر محمد زين وصحبه في عقد إجتماع غير قانوني عليهم أن يحققوا معهم في كيفية عبور الكباري.

* الإرتكاز الذي عبر منه عبد القادر ورهطه من الخرطوم لشرق النيل هو ذاته الذي تم فيه إيقاف الوزيره البوشي وإهانتها.

* أين أنت يا عزيزي وزير الداخلية!!.