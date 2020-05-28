جريمة معلوماتية.. وبلاغ لوزير الداخلية.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في حوار العيد قال أطهر الطاهر (الشغيل يستغل خبرته داخل الميدان لتوجيه اللاعبين بشكل إيجابي مذهل).
* ما قاله أطهر قاله غالب لاعبي الهلال بل والمنتخب.
* الشغيل الآن قائد المنتخب والهلال وإتجاهه نحو الاعتزال خسارة كبيرة وفقد لا يعوض.
* صحيح أن كردنة وحاشيته لا يطيقون الشغيل وصحيح أنهم أبعدوه قبل سنوات لهلال التبلدي تمهيداً للتخلص منه لكنهم أعادوه بضغط الجماهير وجودة المستوى الذي قدمه بشعار التبلدي.
* مصلحة الهلال والمنتخب تقتضي إقناع الشغيل بالاستمرار، فالقائد الميداني لا يقل أهمية عن المدرب إن لم يزد.
* تسجيلات الهلال القادمة فاااااااشلة إن لم تتضمن إعادة قيد الشغيل.
* عقب زاوية الأمس عن المشجع المريخي الذي زعم أنه يرغب في رئاسة الهلال سارعت صحيفة (قوون) لنفي ما نُسب لها.
* وفقاً لـ(قوون) فإن المدعو صدام الجعنابي زور ترويسة (قوون) وشتل حواراً من رأسه!!.
* ما فعله الجعنابي جريمة معلوماتية، وقد شرعت (قوون) في إجراءات البلاغ.
* على القضاء إصدار أقسى العقوبات بحق المتهم حتى يكون عبرة لغيره.
* تزوير ترويسات الصحف جريمة خطيرة يمكن أن تتطور لظاهرة إن لم يتم حسمها مبكراً.
* يا سلام على هلال كوستي وهو يُكرِّم لاعبه السابق عبد المهيمن الأمين، الذي اشتهر لاحقاً بهلال السودان كأشطر مدير كرة.
* مكان عبد المهيمن لا يزال شاغراً بالهلال الكبير رغم أن قيادات باتحاد الكرة ترى أن المنتخب أحوج إليه لاسيما وأن منصب المدير الإداري لا يزال شاغراً.
* د. أمين خضر الإداري المخضرم وعضو لجنة الاستئنافات كتب مرثية رائعة في فقيد الرياضة فيصل ود الحداد.
* أمين أنصف ود الحداد حبيب الكل والرجل صاحب القلب الأبيض.
* اللهم اجعله من أهل الجنة وألزم أسرته الصبر الجميل.
** كلام سياسة
* جاء في الأنباء أن إجتماع الزواحف الذي ضُبط في العسيلات ترأسه عبد القادر محمد زين المقيم بالخرطوم (الشجرة).
* عناصر الإجتماع احتشدوا من كافة مناطق العاصمة.
* السؤال، كيف عبر هؤلاء كافة الكباري والمرتكزات حتى وصلوا للعسيلات في أطراف الولاية!!.
* إن كان التجول (داخل) محلية الخرطوم ممنوعاً حتى لو كنت تحمل تصريحاً فكيف للزواحف أن يعبروا الكباري النيلية!!.
* كيف لـ(ذو النون) وغيره من الزواحف أن يتجولوا بين الولايات بل ويستضاف في مقرات حكومية!!.
* شواهد كثيرة تؤكد أن الدولة العميقة شغااااالة.
* قبل أن تحقق الجهات المختصة مع عبد القادر محمد زين وصحبه في عقد إجتماع غير قانوني عليهم أن يحققوا معهم في كيفية عبور الكباري.
* الإرتكاز الذي عبر منه عبد القادر ورهطه من الخرطوم لشرق النيل هو ذاته الذي تم فيه إيقاف الوزيره البوشي وإهانتها.
* أين أنت يا عزيزي وزير الداخلية!!.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة معلوماتية.. وبلاغ لوزير الداخلية.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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