170 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (170) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (14) وفاة منها (6) حالات وفاة داخل ولاية الخرطوم. وذلك بحسب التقرير الوبائي ليوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020م. وسُجلت (108) حالة داخل ولاية الخرطوم، الجزيرة (33)، شمال كردفان (11)، القضارف (4)، سنـار (8)، النيل الأبيض (4) حالات من ضمنها حالة وافدة إلى ولاية الجزيرة، جنوب كردفان (2). ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (4146) إصابة منها (3331) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (184) وفاة. هذا وقد تماثلت (85) حالة للشفاء، منها (52) حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين (588). المادة السابقة بين يدي الخلوق حمدي سليمان اقول: حنانيكم ايها الشانئون!.. بقلم الطيب مصطفى المقالة القادمة إجابة واحدة على الأسئلة كلها.. بقلم اسحق فضل الله

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