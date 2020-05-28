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البشير إلى مستشفى يونيفرسال…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت مصادر عن نقل عدد من معتقلي النظام السابق من سجن كوبر إلى مستشفى يونيفرسال ببحري لتلقي العلاج وعلى رأسهم المشير البشير الذي خضع لتحاليل طبية في ركبته التي أجرى فيها عملية جراحية من قبل. وكشفت مصادر (الانتباهة أون لاين) عن إعادته إلى سجن كوبر.
وكان القيادي بالحزب المحلول المعتقل بكوبر أحمد هارون قد تم تحويله الشهر الماضي من مستشفى الشرطة إلى يونيفرسال بعد أن تأكد عدم إصابته بكورونا على عكس ماتردد، فيما شكا الرئيس المخلوع بخلاف الآلام في موقع العملية الجراحية من اكتئاب نفسي.
وكانت لجنة أسر المعتقلين قد أكدت إصابة علي عثمان محمد طه وعبدالرحيم محمد حسين بجائحة وجددت طلبها للحكومة بتحويل المصابين الى الإقامة الجبرية بمنازلهم.

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