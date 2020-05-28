تجار العملة يبتكرون وسيلة جديدة لإنعاش السوق في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال متعاملون فى مجال العملات الأجنبية بالسوق الموازي (السوق السوداء)، أن التجار الذين يسكنون بالخرطوم في مناطق مثل أبوحمامة والديم يمارسون عملهم بشكل اعتيادي في الفترة الصباحية حتى منتصف النهار، وهو الزمن المحدد لبدء حظر التجوال الشامل بسبب جائحة كوروناوكشف أحد التجار للانتباهة أون لاين عن ابتكار كبار تجار العملة لوسيلة جديدة تنعش السوق وذلك عبر شراء دراجات بخارية (مواتر) للسريحة للتنقل وعقد الصفقات في بحرى وأم درمان. وقال التاجر: (أصحاب المواتر لا تتشدد معهم السلطات في عبور الكبارى كما الحال بالنسبة للسيارات، وبالتالي يقومون بإجراء المعاملات بصورة اعتيادية أسهمت بقدر كبير في استقرار حركة السوق طوال اليوم). المادة السابقة لاعب المريخ يصف مجلس سوداكال بالضرس المريض المقالة القادمة مخطط لتصفية أولياء الله والزعامات الإسلامية.. بقلم هاجر سليمان

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