شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وجه قائد المريخ ومهاجمه السابق؛ منتصر الزاكي (زيكو)، رسالة خاصة لأبناء القلعة الحمراء، ووصف المجلس الحالي بالضرس المريض، مقدِّمًا روشتة للعلاج والخروج من عمق الأزمة الحالية، وقال زيكو : وأنا أتصفح القروب وجدت رسالة زعيم أمة المريخ السيد محمد الياس محجوب؛ والتي ابتدرها بالقول: (من أتقن الصبر لن تكسره الحياة ، ومن عرف قيمة الحب في الله تهون عليه التضحيات) . وبما أن حب المريخ يجري منا مجرى الدم ، (احسب) أن كل ما يكتبه الصفوة له علاقة وارتباط به عشت ثلاثين عامًا أو يزيد في كنف الزعيم وأهله؛ حتى لم يعد لي أهل ولا دار إلا أهله وداره، وعايشت أزماته لاعبًا ومشجعًا وإداريًا ، ولا أذكر أن استعصت على أهله وكبرائه عصية جُلها ودِقها، بل كان بعضها تضرب طبول حربها ويُسَن مهندُها فينبري لها كبارنا ويخوضون غوارها فيتركون ميدانها قاعًا صفصفًا لا عوج فيه ولا أمتا ،بالخبرة و الحكمة والبصيرة المتقدة ، وليس دونهما .
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب المريخ يصف مجلس سوداكال بالضرس المريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.