لاعب المريخ يصف مجلس سوداكال بالضرس المريض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه قائد المريخ ومهاجمه السابق؛ منتصر الزاكي (زيكو)، رسالة خاصة لأبناء القلعة الحمراء، ووصف المجلس الحالي بالضرس المريض، مقدِّمًا روشتة للعلاج والخروج من عمق الأزمة الحالية، وقال زيكو : وأنا أتصفح القروب وجدت رسالة زعيم أمة المريخ السيد محمد الياس محجوب؛ والتي ابتدرها بالقول: (من أتقن الصبر لن تكسره الحياة ، ومن عرف قيمة الحب في الله تهون عليه التضحيات) . وبما أن حب المريخ يجري منا مجرى الدم ، (احسب) أن كل ما يكتبه الصفوة له علاقة وارتباط به عشت ثلاثين عامًا أو يزيد في كنف الزعيم وأهله؛ حتى لم يعد لي أهل ولا دار إلا أهله وداره، وعايشت أزماته لاعبًا ومشجعًا وإداريًا ، ولا أذكر أن استعصت على أهله وكبرائه عصية جُلها ودِقها، بل كان بعضها تضرب طبول حربها ويُسَن مهندُها فينبري لها كبارنا ويخوضون غوارها فيتركون ميدانها قاعًا صفصفًا لا عوج فيه ولا أمتا ،بالخبرة و الحكمة والبصيرة المتقدة ، وليس دونهما .