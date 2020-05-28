كابتن هيثم مصطفى يعاني من أعراض (الكورونا) ويحجر نفسه

الخليج 365 : علم (الموقع )، أن مدرب الهلال السابق الكابتن هيثم مصطفى كرار، يعاني من أعراض الإصابة بمرض (الكورونا). وقال مصدر مقرب من مدرب الهلال السابق الكابتن هيثم مصطفى كرار إن الأخير يعاني من أعراض مرض (الكورونا). وأضاف المصدر الموثوق: أن قائد الهلال السابق، شعر ببعض الأعراض الخاصة بمرض الكورونا طيلة الايام الماضية، مشيراً إلى أن اللاعب اتخذ قرارا بالحجر على نفسه إلى حين الخضوع إلى الفحوصات الطبية.

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