حمد الجارالله يثير جدلاً واسعاً في الكويت بعد تغريدة عن “البوس”: “للنساء فقط !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية موجة جدل واسعة، بعد تغريدة له على تويتر طرح فيها الإجراءات الواجب اتخاذها من وجهة نظره للتعايش مع أزمة كورونا.

وقال “الجارالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”غدآ تبدأ انفراجات كبيرة وكثيرة في عدد من الدول كورونا ستختفي لكن تأثيراتها باقيه وسنحس بها”وتابع مشيرا إلى أن عدة عادات اجتماعية ستختفي للتأقلم مع الأزمة من وجهة نظره :”عادات كثيرة ستختفي من سلوكنا تباعد لابوس للرجال فقط للنساء وبحذر تشدد في النظافة مراجعة طبية كثيرة، الكمام مستمر معنا لبعض الوقت كورونا ستصف مع الأوبئة الأخرى”

وأثارت تغريدة الكاتب الكويتي جدلا واسعا بين المغردين الكويتيين، فيما سخر آخرون من عباراته واعتبروا ما كتبه راي شخصي لا يستند لأي دليل طبي.وأحرجه آخر بقوله:” تحليل شخصي لا يمت للحقيقة بصلة الظاهر بصلتك محروقة علي قولة السوريين”بينما غرد أحد النشطاء ردا على تغريدة الكاتب الكويتي:”ياليت التوبه من الظلم و الذنوب والمعاصي أهم شي”