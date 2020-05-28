ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ”إسكاتها أصواتا محافظة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى إغلاقها، وذلك بعد إشارة “تويتر” إلى أن اثنتين من تغريداته “لا أساس لهما من الصحة”.

وكتب ترامب عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تماما. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بقوة، قبل أن نسمح بحدوث ذلك. لقد رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016” في إشارة إلى محاولات التدخل المزعومة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف: “نظفوا تصرفاتكم، الآن!!!!”

RT