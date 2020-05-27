رئيس الوزراء يختار أحد أكفأ ضباط قوات الشعب المسلحة السودانية لمنصب وزير الدفاع

التاريخ: 27-مايو-2020
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وقع اختيار رئيس الوزراء على أحد أكفأ ضباط قوات الشعب المسلحة السودانية لمنصب وزير الدفاع، وكان المكون العسكري بمجلس السيادة قد دفع بثلاثة مرشحين للاختيار فيما بينهم.
وبحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 من صفحة مكتب رئيس الوزراء- السودان على فيسبوك كتبت (بعد مشاورات عديدة قام رئيس الوزراء بإبلاغ المكون العسكري بوقوع اختياره على ضابط مشهود له بالكفاءة وبين رفاقه بحسن السيرة والتاريخ العسكري الناصع. هذا وسيصدر قرار بتعيينه خلال الأسبوع القادم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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