السودان: تحويل على عثمان من سجن كوبر بعد اصابته بـ (كورونا)

التاريخ: 27-مايو-2020
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كشفت النيابة العامة عن تحويل القيادي بالمؤتمر الوطني المعتقل على عثمان محمد طه من سجن كوبر الي مركز عزل وذلك عقب اصابته بكورونا.
وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنائب العام اليوم أن علي عثمان محمد طه أخذت منه عينه للاشتباه بكورونا بتاريخ 20/5/2020 وتم استلام النتيجة بتاريخ 25/5/2020 وكانت موجبه وتم تحويله لمركز العزل ببرج الضمان ولازال يتلقى العلاج فيه.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن السلطات أبلغت نجله مصعب بتأكد أصابه والده على عثمان أمس الاول الاثنين وتم نقله الي مركز العزل بالخرطوم أمس الثلاثاء.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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